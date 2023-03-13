Окупанти вдарили по Миколаївській області, є загиблі та поранені (ФОТО)

Армія країни-агресора РФ зранку 13 березня обстріляла населений пункт у Миколаївській області, є руйнування та жертви.

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Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Щойно росіяни обстріляли населений пункт Куцурубської громади Миколаївського району", - зазначив він.

За його словами, є руйнування житлових будинків.

"Внаслідок ранкового ворожого обстрілу населеного пункту Куцурубської громади загинули чоловік та жінка 1978 та 1980 р.н., дитину 7 років забрала швидка. Крім того двоє людей отримали поранення", - повідомив Кім.

Нагадаємо, російські військові вночі 12 березня відкривали вогонь по Миколаївській області. Зокрема, під артилерійський обстріл потрапило місто Очаків.