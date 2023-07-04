Окупанти вдарили по місту у Харківській області: постраждали понад 30 людей, серед них є діти (ФОТО/ВІДЕО)

Російські окупаційні війська 4 липня вдарили по місту Первомайський на Харківщині, внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вибух у місті пролунав близько 13:35. За попередньою інформацією, обстріл було здійснено фугасним снарядом.

"У місті Первомайський наразі попередньо відомо про 31 постраждалу особу, з яких 9 дітей. Зокрема, серед них 10-місячне немовля та однорічна дитина", - зазначив він.

За його словами, у місті пошкоджені вікна у 8 багатоповерхових будинках. Окрім того, горіло 4 автомобілі, а також 1 автомобіль пошкоджено.

На місці перебувають відповідні фахівці, а також надають допомогу медики.

Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що росіяни вдарили ракетою "Іскандер" по центру міста Первомайський. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 3 липня російські окупанти обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти в Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах області.