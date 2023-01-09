Окупанти вдарили по Невському на Луганщині: двоє людей загинули

Армія країни-агресора РФ 9 січня обстріляла село Невське у Луганській області, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільних.

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Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Росіяни потужно гатять по Невському. Село не має жодної вцілілої будівлі, але там досі знаходяться більше сотні мирних людей. Пообіді сьогодні там загинули двоє цивільних мешканців, ще двоє дістали поранень внаслідок ворожого обстрілу", - зазначив він.

За його словами, також зараз йдуть бої за Новоселівське.

"Село зруйноване вщент та пусте. Останню місцеву мешканку днями вбив російський снайпер", - повідомив Гайдай.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що наразі біля Кремінної точаться бої. Загарбники перекинули туди декілька батальйонів десантників і важку техніку, бо вони там "просідають". При перевірці населених пунктів росіяни закривають їх на в’їзд та виїзд і вибірково вивозять декількох людей, які їм просто не сподобалися.