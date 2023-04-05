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Окупанти вдарили по Нікополю: в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)
Російські окупаційні війська не припиняють терор Дніпропетровської області. Так, 5 квітня росіяни накрили артилерійським вогнем Нікополь.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Знову під ударом – цивільна інфраструктура. Є руйнування приватних садиб", - зазначив він.
За його словами, внаслідок обстрілу у Нікополі зруйнований магазин, пошкоджені 14 приватних будинків та 15 господарських споруд. Крім того, пошкоджені кілька авто.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також у місті обірвана лінія електропередач, пошкоджений газопровід.
За інформацією Лисака, обійшлося без загиблих та поранених.
Нагадаємо, армія країни-агресора РФ в ніч на 28 березня атакувала Дніпро безпілотниками. Є влучання одного у приватне підприємство міста.