Окупанти вдарили по Нікополю: в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)

Російські окупаційні війська не припиняють терор Дніпропетровської області. Так, 5 квітня росіяни накрили артилерійським вогнем Нікополь.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Знову під ударом – цивільна інфраструктура. Є руйнування приватних садиб", - зазначив він.

За його словами, внаслідок обстрілу у Нікополі зруйнований магазин, пошкоджені 14 приватних будинків та 15 господарських споруд. Крім того, пошкоджені кілька авто.

Також у місті обірвана лінія електропередач, пошкоджений газопровід.

Наслідки обстрілів. Фото: Telegram голови ОВА.

Наслідки обстрілів. Фото: Telegram голови ОВА.

За інформацією Лисака, обійшлося без загиблих та поранених.

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ в ніч на 28 березня атакувала Дніпро безпілотниками. Є влучання одного у приватне підприємство міста.