- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Окупанти вдарили по об'єкту енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині
Вночі 20 жовтня армія країни-агресора РФ завдала удару по об'єкту енергетичної інфраструктури в Дніпропетровській області.
Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.Підтримати delo.ua
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Нервова ніч у Криворізькому районі. Росіяни завдали удару по промисловому підприємству та об’єкту енергетичної інфраструктури", - зазначив Резніченко.
За його словами, є серйозні руйнування. На місці працюють усі служби.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Жертв серед цивільного населення немає.
Зазначимо, 17 жовтня російська ракета також ударила по об’єкту енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.