Окупанти вдарили по об'єкту енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині

Вночі 20 жовтня армія країни-агресора РФ завдала удару по об'єкту енергетичної інфраструктури в Дніпропетровській області.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Нервова ніч у Криворізькому районі. Росіяни завдали удару по промисловому підприємству та об’єкту енергетичної інфраструктури", - зазначив Резніченко.

За його словами, є серйозні руйнування. На місці працюють усі служби.

Жертв серед цивільного населення немає.

Зазначимо, 17 жовтня російська ракета також ударила по об’єкту енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.