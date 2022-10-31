Окупанти вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині

Армія країни-агресора РФ в ніч на 31 жовтня ударила по об’єкту енергетичної інфраструктури у Кам’янському районі на Дніпропетровщині, а в Марганці через обстріли пошкоджені майже 30 будинків.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"У Кам’янському районі ворог ударив дронами-камікадзе по об’єкту енергетичної інфраструктури. Серйозні руйнування. Працюють усі служби", - зазначив він.

Крім того, окупанти обстріляли Марганецьку громаду на Дніпропетровщині. Найбільше постраждав сам Марганець, туди прилетіли 40 снарядів з російських "Градів".

"Загинула 31-річна жінка. Ще одна жінка - поранена. Вона у лікарні. У місті пошкоджено майже 30 багатоповерхових та приватних будинків. Понівечено місцевий ліцей, адміністративну будівлю, автівки та лінії електропередач", - повідомив Резніченко.

Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня росіяни обстріляли Нікопольщину.