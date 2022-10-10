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Окупанти вдарили по об'єкту енергетичної інфраструктури в Харкові
Росія зранку 10 жовтня завдала масованих ракетних ударів по ряду регіонів України. Зокрема, в Харкові ціллю ворога стала енергетична інфраструктура, повідомив мер Ігор Терехов.
Попередньо, у місті зафіксували три влучання. У деяких районах міста пропало світло, відсутнє водопостачання.
"Фахівці обленерго, наші комунальники роблять усе можливе, щоби відновити нормальну життєдіяльність Харкова", — додав Терехов.
В Офісі Президента повідомили, що зранку 10 жовтня Україна потрапила під ракетний обстріл. Росія вдарила, по Києві, Львову, Дніпру, Житомирській та Сумській областях. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет.Підписуйтеся на наш YouTube канал
В Житомирській області також росіни завдали ракетного удару по енергетичній інфраструктурі. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет.