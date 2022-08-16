Окупанти вдарили по п'яти районах Харкова

Російські військові вночі 16 серпня завдали удару по п'яти районах Харкова. Про це на своєму телеграм-каналі написав мер Ігор Терехов.

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"Вночі о 02:15 обстріляно одразу кілька районів Харкова. Попередньо Шевченківський та Київський (фактично самий центр міста), Салтівський, Індустріальний та Холодногірський райони. Це п'ять із дев'яти районів Харкова. Такого радіусу удару ракетами по місту не було давно", - написав Терьохів.

За його словами, інформації про постраждалих інформації про постраждалих наразі немає. Внаслідок обстрілів є руйнування інфраструктури, доріг, а також інших об'єктів, доріг.

Нагадаємо, 15 серпня на Харківському напрямку противник з танків, ствольної та реактивної артилерії обстрілював райони населених пунктів Слобожанське, П'ятихатки, Ртищівка, Одноробівка, Соснівка, Слатино, Світличне, Шевелівка, Нове, Дементіївка, Пропівник, Руська .

Авіацію окупанти задіяли для ударів біля Верхнього Салтова, Соснівки та Ртищівки Харківської області. Крім того, на Сумщині ворог обстріляв зі ствольної артилерії райони сіл Басівка, Могриця, Голишевське та Будки.