Окупанти вдарили по підтопленому Острову в Херсоні: поранено правоохоронців, що допомагали з евакуацією

Двоє правоохоронців були поранені внаслідок обстрілу російськими військами херсонського мікрорайону Корабел, розташованому на низинному острові, який зазнав затоплення через руйнування Каховської гідроелектростанції вище за течією Дніпра.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Він нагадав, що цей район і без того знаходиться під щоденними обстрілами російських окупантів.

"Через підрив дамби Каховської ГЕС додалася ще одна небезпека – водна стихія. Протягом дня Острів стрімко йде під воду. Затоплення наскільки колосальні, що місцями звідти вже неможливо виїхати автотранспортом. Тому людям допомагають евакуюватися", - зазначив він.

За словами очільника регіону, навіть в такий тяжкий час росіяни "вирішили нагадати, ким вони є насправді, – терористами", вдаривши по мікрорайону з артилерії.

"Поранені двоє правоохоронців, котрі допомагали людям покинути небезпечну територію. Попри це сьогодні звідси евакуювали близько 1300 херсонців. Ці люди тепер в безпеці, й це головне", - вказав Прокудін.

Нагадаємо також, що напередодні вранці внаслідок обстрілу Херсона загинув 55-річний охоронець підприємства.