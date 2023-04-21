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Окупанти вдарили по Полтавщині дронами: є руйнування інфраструктури

вибух
Сталося влучання дрона в об'єкт цивільної інфраструктури

У ніч на 21 квітня  російські окупаційні війська ударили по Полтавській області дронами, внаслідок чого руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Сьогодні ворог ударив БпЛА по Полтавському району. Є руйнування цивільної інфраструктури", - зазначив він.

За його словами, Ррятувальники працюють над приборканням пожежі, яка виникла внаслідок ворожої атаки

Очільник області повідомив, що жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Зазначимо, у ніч на 19 квітня російські окупанти атакували Одещину ударними іранськими дронами типу Shahed-136. Більшість БПЛА було знищено, але є влучення в об’єкт громадської інфраструктури.

Автор:
Світлана Манько