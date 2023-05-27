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Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Окупанти вдарили по селу на Харківщині: є жертва

Фото: управління ДСНС у Харківській області.
Фото: управління ДСНС у Харківській області.

Російські окупаційні війська не припиняють обстрілювати цивільне населення Харківщини. Так, в результаті обстрілів 27 травня є жертва.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні внаслідок обстрілу с. Шипувате Куп'янського району загинула 61-річна жінка", - зазначив він.

Крім того, за його словами, чоловік 60 років дістав осколкові поранення та був госпіталізований. Наразі медики надають постраждалому допомогу.

Нагадаємо, протягом доби 26 травня ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

Автор:
Ніна Комащенко