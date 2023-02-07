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Окупанти вдарили по Харкову 6-ма ракетами
Російські війська 7 лютого завдали ракетних ударів по Харкову. Влучання зафіксовано у центральній частині міста.
Про це повідомили голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов та мер Ігор Терехов.
"Шість "прильотів" по Харкову. Поки маємо підтвердження про удари по промисловому об‘єкту у Київському районі міста. Також маємо інформацію про пожежу на місці одного з прильотів", — розповів міський голова.
Синєгубов уточнив, що російські військові запустили по Харкову С-300. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Раніше, 5 лютого, російські окупаційні війська зранку завдали ракетного удару по Київському району Харкова. Тоді одна з ракет влучила у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозні руйнування. Отримав поранення охоронець.
За декілька днів до цього через обстріли у Куп’янську була пошкоджена інфраструктура цивільного підприємства.