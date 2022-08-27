Окупанти вдарили по Запоріжжю: зафіксовано 16 "прильотів"

Вночі 27 серпня армія країни-агресора РФ завдала чергового удару по Запоріжжю та Запорізькому району. Окупанти обстріляли об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі Запоріжжя та поблизу обласного центру.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Сьогодні вночі ворог завдав чергового удару по Запоріжжю та Запорізькому району. Окупанти атакували об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі міста та поблизу обласного центру", - написав він.

Загалом зафіксовано 16 "прильотів".

Наразі інформація щодо постраждалих відсутня, дані уточнюються.

Зазначимо, у ніч проти 24 серпня армія країни-агресора РФ двічі обстріляла два райони Запоріжжя. Було пошкоджено цивільну інфраструктуру міста.