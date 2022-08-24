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Окупанти вдарили ракетами, "Градами" та "Ураганами" по Дніпропетровщині
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. 24 серпня окупанти накрили вогнем три райони - Дніпровський, Нікопольський та Криворізький.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Зазначається, що у Дніпровський район прилетіли дві ворожі ракети Х-22. Вибух спричинив пожежу. Вогнеборці полум’я приборкали. Інформація щодо загиблих та постраждалих з’ясовується.
Нікопольський район росіяни чотири рази обстріляли з важкої артилерії та "Градів".Підписуйтеся на наш YouTube канал
У Марганці постраждала родина. Чоловік та дружина отримали медичну допомогу і лікуються удома. У місті два будинки зруйновані, понад 10 пошкоджені.
На Нікополь росіяни скерували 20 снарядів. Є руйнування житла. Люди не постраждали.
У Червоногригорівській громаді один будинок знищений, декілька понівечені. Люди не ушкоджені.
У Криворізькому районі російські "Урагани" обстріляли Карпівську та Широківську громади. У селі Кошове перебита лінія електропередач.
Нагадаємо, 23 серпня окупанти накрили вогнем Криворізький та Нікопольський райони області. У Зеленодольській громаді росіяни убили 45-річну жінку.