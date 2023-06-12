Окупанти вдарили ракетами по Авдіївці на Донеччині: є поранені

Армія країни-агресора РФ знову атакувала Авдіївку Донецької області, внаслідок чого є руйнування та поранені.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, рашисти вдарили по місту вранці 12 червня двома ракетами.

"Двоє поранених цивільних, понівечені Будинок культури на Центральному проспекті та житлові багатоповерхівки у 9-му кварталі - так виглядає Авдіївка після чергового авіаудару", - зазначив він.

Наслідки обстрілу. Фото: Павло Кириленко/Telegram

За попередньою інформацією, минулося без загиблих; пораненим надається медична допомога у місцевій лікарні.

Нагадаємо, за добу 11 червня ворог обстріляв низку населених пунктів Донецької області, внаслідок чого одна людина загинула та ще двоє отримали поранення.