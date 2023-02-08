Окупанти вдарили ракетами по Центральному парку Харкова (ФОТО, ВІДЕО)

Протягом доби армія РФ обстрілювала Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічну, Стрілечу, Ветеринарне та інші населені пункти Харківської області. Також окупанти завдали ракетних ударів по Харкову. Влучання зафіксовано у центральній частині міста.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, вчора близько 23:00 ворог завдав ракетного удару по центру Харкова. 4 ракети, попередньо С-300, влучили у об'єкт цивільної промисловості.

Зруйновано будівлі, сталася масштабна пожежа. Також зафіксовані удари в землю на території Центрального парку міста. На щастя, ніхто не постраждав. Ліквідація наслідків ударів триває.

Протягом доби ворог також масовано обстрілював Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічну, Стрілечу, Ветеринарне та інші наближені до лінії зіткнення населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів.

У Вовчанську внаслідок артобстрілу отримала поранення та була госпіталізована дівчина 16 років, 74-річна жінка, на жаль, загинула.

Повторні пошкодження внаслідок обстрілу отримала міська лікарня Вовчанська, сталася пожежа. Один з осколків влучив у автомобіль "швидкої", яка везла пацієнта.

Крім того, у Куп'янську обстрілами зруйновано 6 та пошкоджено 10 гаражів, сталися пожежі.

Зазначимо, 6 лютого у Вовчанську Чугуївського району ворожий снаряд поцілив у міську лікарню. Горів дах на площі 150 м.кв.