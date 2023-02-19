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Окупанти вдарили ракетами по Донеччині: в ОВА показали наслідки (ФОТО)

Окупанти вдарили ракетами по Донеччині: в ОВА показали наслідки (ФОТО)

Російські окупаційні війська зранку 19 лютого здійснили ракетний удар по Дружківці на Донеччині.

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Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Пошкодили щонайменше дві багатоповерхівки та приватні авто", - зазначив він.

За його словами, інформація про постраждалих поки не надходила.

Фото 2 — Окупанти вдарили ракетами по Донеччині: в ОВА показали наслідки (ФОТО)

Кириленко зазначив, що Дружківка відносно віддалене від лінії фронту місто, втім постійно зазнає ракетних ударів з боку російських терористичних військ.

Фото 3 — Окупанти вдарили ракетами по Донеччині: в ОВА показали наслідки (ФОТО)

Нагадаємо, що зранку 15 лютого російські війська завдали удару із РСЗВ "Смерч", влучивши по п'ятиповерхівці у мікрорайоні Сонячний в Покровську, внаслідок чого троє людей загинули, одинадцятеро поранені.

Автор:
Ніна Комащенко