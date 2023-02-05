Окупанти вдарили ракетами по Дружківці на Донеччині: є поранені (ФОТО)

Російські окупаційні війська вночі 5 лютого завдали два ракетних удари по Дружківці Донецької області.

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Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Поранено 5 людей, пошкоджено 4 багатоповерхівки та дитсадок", - зазначив він.

Крім того, внаслідок обстрілів у Кураховому пошкоджено крамницю, 2 багатоквартирні будинки та споруда підприємства.

Також ворог зранку обстріляв Соловйове, внаслідок чого там пошкоджені будинки.

На Горлівському напрямку під вогнем опинився Часів Яр — пошкоджено щонайменше 7 житлових будинків та будівлю підприємства.

Всього за добу росіяни вбили 4 жителів Донеччини, поранили ще 11.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 2 лютого завдали два ракетних удари по Краматорську Донецької області, внаслідок чого поранення отримали щонайменше 5 людей.