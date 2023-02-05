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Окупанти вдарили ракетами по Дружківці на Донеччині: є поранені (ФОТО)
Російські окупаційні війська вночі 5 лютого завдали два ракетних удари по Дружківці Донецької області.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Поранено 5 людей, пошкоджено 4 багатоповерхівки та дитсадок", - зазначив він.
Крім того, внаслідок обстрілів у Кураховому пошкоджено крамницю, 2 багатоквартирні будинки та споруда підприємства.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також ворог зранку обстріляв Соловйове, внаслідок чого там пошкоджені будинки.
На Горлівському напрямку під вогнем опинився Часів Яр — пошкоджено щонайменше 7 житлових будинків та будівлю підприємства.
Всього за добу росіяни вбили 4 жителів Донеччини, поранили ще 11.
Нагадаємо, російські окупаційні війська 2 лютого завдали два ракетних удари по Краматорську Донецької області, внаслідок чого поранення отримали щонайменше 5 людей.