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Окупанти вдарили ракетами по Костянтинівці і Краматорську, є поранений (ФОТО)
Російські окупаційні війська 14 лютого завдали ракетних ударів по Костянтинівці і Краматорську Донецької області.
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Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"У Костянтинівці - за попередніми оперативними даними - поранили цивільну людину та пошкодили палац культури, у якому зараз працює Центр видачі гуманітарної допомоги", - зазначив він.
За його словами, у Краматорську внаслідок обстрілів пошкоджено приміщення медичного закладу.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, вночі 10 лютого Донецька область зазнала численних ракетних атак. В регіоні зафіксували руйнування, також є постраждалі серед цивільних.