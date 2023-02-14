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Окупанти вдарили ракетами по Костянтинівці і Краматорську, є поранений (ФОТО)

Окупанти вдарили ракетами по Костянтинівці і Краматорську, є поранений (ФОТО)

Російські окупаційні війська 14 лютого завдали ракетних ударів по Костянтинівці і Краматорську Донецької області.

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Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"У Костянтинівці - за попередніми оперативними даними - поранили цивільну людину та пошкодили палац культури, у якому зараз працює Центр видачі гуманітарної допомоги", - зазначив він.

За його словами, у Краматорську внаслідок обстрілів пошкоджено приміщення медичного закладу.

Фото 2 — Окупанти вдарили ракетами по Костянтинівці і Краматорську, є поранений (ФОТО)
Фото 3 — Окупанти вдарили ракетами по Костянтинівці і Краматорську, є поранений (ФОТО)
Фото 4 — Окупанти вдарили ракетами по Костянтинівці і Краматорську, є поранений (ФОТО)

Нагадаємо, вночі 10 лютого Донецька область зазнала численних ракетних атак. В регіоні зафіксували руйнування, також є постраждалі серед цивільних. 

Автор:
Ніна Комащенко