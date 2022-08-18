Окупанти вдарили ракетами по пам'ятці архітектури — Палацу культури "Залізничник" у Харкові

Окупанти вранці 18 листопада завдали ракетного удару по харківському Палацу культури "Залізничник".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

Будівлю збудували 90 років тому в стилі конструктивізму. До війни там проводилися численні дитячі гуртки, які щодня відвідували сотні дітей.

Камишін наголосив, що російські війська щодня б’ють по кількох залізничних об’єктах — станціях, коліях, мостах, але "бити по палацу Культури — це особливий цинізм".

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Росія вранці випустила 8 ракет з Бєлгородьскої області. Саме вони влучили по Палацу культури та гуртожитку у Слобідському районі, де загинули 2 особи та ще 17 отримали поранення.