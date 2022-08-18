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Окупанти вдарили ракетами по пам'ятці архітектури — Палацу культури "Залізничник" у Харкові

Окупанти вдарили ракетами по пам'ятці архітектури — Палацу культури "Залізничник" у Харкові

Окупанти вранці 18 листопада завдали ракетного удару по харківському Палацу культури "Залізничник". 

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Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

Будівлю збудували 90 років тому в стилі конструктивізму. До війни там проводилися численні дитячі гуртки, які щодня відвідували сотні дітей.

Фото 2 — Окупанти вдарили ракетами по пам'ятці архітектури — Палацу культури "Залізничник" у Харкові

Камишін наголосив, що російські війська щодня б’ють по кількох залізничних об’єктах — станціях, коліях, мостах, але "бити по палацу Культури — це особливий цинізм".

Фото 3 — Окупанти вдарили ракетами по пам'ятці архітектури — Палацу культури "Залізничник" у Харкові

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Росія вранці випустила 8 ракет з Бєлгородьскої області. Саме вони влучили по Палацу культури та гуртожитку у Слобідському районі, де загинули 2 особи та ще 17 отримали поранення.

Автор:
Світлана Манько