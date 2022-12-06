Окупанти вдарили ракетами по передмістю Запоріжжя

У ніч проти 6 грудня російсько-окупаційні війська завдали ракетний удар по передмістю Запоріжжя. Пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки.

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Про це повідомив голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух.

"Вчергове, вночі, російські терористи завдали ракетного удару по передмістю обласного центру.Одна з ракет потрапила по територіі Степнянськоі територіальної громади", - зазначив очільник області.

За його словами, пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки.

Люді за попередньою інформацією не постраждали.

Нагадаємо, вночі 5 грудня армія країни-агресора РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю, влучивши у промислові обʼєкти та енергетичну інфраструктуру.