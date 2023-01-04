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Окупанти вдарили ракетами по передмістю Запоріжжя

Окупанти вдарили ракетами по передмістю Запоріжжя

Вночі 3 січня  армія країни-агресора РФ ударила ракетами по передмістю Запоріжжя. В результаті прильоту на об'єкті інфраструктури зруйновані виробничі будівлі та виникла пожежа. 

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ворог знову атакував ракетами околиці Запоріжжя. В результаті прильоту на об'єкті інфраструктури зруйновані виробничі будівлі та виникла пожежа. Пожежу наші рятувальники вже ефективно ліквідували", - зазначив він.

За словами  Старуха, постраждали також житлові будинки, що розташовані поруч. На місці працюють рятувальні та комунальні служби міста.

За попередніми даними, одна людина поранена. 

Фото 2 — Окупанти вдарили ракетами по передмістю Запоріжжя
Фото 3 — Окупанти вдарили ракетами по передмістю Запоріжжя

Зазначимо, вночі 29 грудня ворог вчергове обстріляв передмістя Запоріжжя. Ракетами зруйновані кілька будівель, пошкоджені газогін та лінія електропостачання.

Автор:
Світлана Манько