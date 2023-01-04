Окупанти вдарили ракетами по передмістю Запоріжжя

Вночі 3 січня армія країни-агресора РФ ударила ракетами по передмістю Запоріжжя. В результаті прильоту на об'єкті інфраструктури зруйновані виробничі будівлі та виникла пожежа.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ворог знову атакував ракетами околиці Запоріжжя. В результаті прильоту на об'єкті інфраструктури зруйновані виробничі будівлі та виникла пожежа. Пожежу наші рятувальники вже ефективно ліквідували", - зазначив він.

За словами Старуха, постраждали також житлові будинки, що розташовані поруч. На місці працюють рятувальні та комунальні служби міста.

За попередніми даними, одна людина поранена.

Зазначимо, вночі 29 грудня ворог вчергове обстріляв передмістя Запоріжжя. Ракетами зруйновані кілька будівель, пошкоджені газогін та лінія електропостачання.