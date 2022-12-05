Окупанти вдарили ракетами по промисловій інфраструктурі Запоріжжя

Вночі 5 грудня армія країни-агресора РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю, влучивши у промислові обʼєкти та енергетичну інфраструктуру.

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Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Сьогодні підступний ворог знову цинічно атакував нічне Запоріжжя. Цього разу окупанти вдарили своїми клятими ракетами по об‘єктам промислової та енергетичної інфраструктури міста. Відомо, що ушкоджень зазнало одне з приватних підприємств", - зазначив Куртєв.

За його словами, на місцях працюють відповідні служби.

"Ворог продовжує тероризувати жителів обласного центру. Вночі нанесено ракетні удари по промисловій інфраструктурі міста. За попередньою інформацією люди неушкоджені. Рятувальні роботи продовжуються" - повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Нагадаємо, вночі 2 грудня окупанти знову атакували Запоріжжя.Внаслідок ворожої атаки загорілась будівля інфраструктурного об‘єкту.