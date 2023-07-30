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Окупанти вдарили ракетами по Сумах: є жертва та постраждалі (ФОТО/ВІДЕО)
Російські окупаційні війська ввечері 29 липня завдали ракетного удару по Сумах, внаслідок чого пошкоджено будівлю закладу освіти та вибито вікна у житлових будинках.
Про це повідомляє Сумська міська рада.
"До лікувальних закладів за медичною допомогою звернулося 17 пацієнтів. Троє перебувають на стаціонарному лікуванні (стан середнього ступеня тяжкості). Одна людина загинула", - йдеться у повідомленні.
На місці удару працюють рятувальники та спецтехніка. Наразі проходить обстеження зруйнованого майна та демонтаж пошкоджених конструкцій.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, вночі 30 липня ворог атакував Україну з південно-східного напрямку чотирма ударними БпЛА Shahed-136/131. Всі ворожі цілі знищили, проте уламки впали на територію однієї з агрофірм у Дніпропетровській області.