Окупанти вдарили ракетами по Харкову, є поранений

Російські окупаційні війська 28 грудня вдарили ракетами по Слобідському району Харкова.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Працівники ДСНС виїхали на місце влучання", - зазначив він.

Синєгубов повідомив, що внаслідок ранкових ударів по Харкову осколкове поранення отримав 48-річний чоловік, він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.



Нагадаємо, 27 грудня окупанти завдавали ударів з танків, мінометів та артилерії по населених пунктах прифронтових районів Харківської області.