Відповідальна країна Відповідальна країна
Ренкінг HR-ініціатив Ренкінг HR-ініціатив
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Точка У Точка У
Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Тип
Оновлено Оновлено
Категорія
Події
Дата публікації

Окупанти вдарили ракетами по Харкову, є поранений

Окупанти вдарили ракетами по Харкову, є поранений

Російські окупаційні війська 28 грудня вдарили ракетами по Слобідському району Харкова.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Працівники ДСНС виїхали на місце влучання", - зазначив він.

Синєгубов повідомив, що внаслідок ранкових ударів по Харкову осколкове поранення отримав 48-річний чоловік, він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, 27 грудня окупанти завдавали ударів з танків, мінометів та артилерії по населених пунктах прифронтових районів Харківської області.

Автор:
Ніна Комащенко