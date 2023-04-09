Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю: двоє загиблих

Вночі 9 квітня армія країни-агресора РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю. Загинули чоловік та одинадцятирічна дитина.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Кляті російські терористи знову атакували Запоріжжя і загубили людські життя. Вночі дві рашистські ракети поцілили в один з приватних секторів міста", - зазначив Куртєв.

За його словами, окупанти зруйнували один будинок. Ще в десятках сусідніх будинків пошкоджено вікна і покрівлі.

На цей час відомо, що загинуло дві людини - чоловік та дитина 2012 року народження, яка пішла з життя в кареті швидкої допомоги.

Розбір завалів триває - за попередньою інформацією, в будинку проживало троє людей.

Також одну жінку госпіталізовано до лікарні. Ще одній людині домедичну допомогу надано на місці.

Наразі вулиця відключена від газу та електрики. На місці працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, 31 березня російські окупаційні війська обстріляли Запоріжжя та район. Внаслідок обстрілів руйнувань зазнали цивільні споруди.