ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
ЄБРР - підтримка наших ЄБРР - підтримка наших
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю: двоє загиблих

Запорыжжя
Кляті російські терористи знову атакували Запоріжжя і загубили людські життя. Фото: t.me/kurtievofficial

Вночі 9 квітня армія країни-агресора РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю. Загинули  чоловік та одинадцятирічна дитина.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Кляті російські терористи знову атакували Запоріжжя і загубили людські життя. Вночі дві рашистські ракети поцілили в один з приватних секторів міста", - зазначив Куртєв.

Фото 2 — Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю: двоє загиблих

За його словами, окупанти зруйнували один будинок. Ще в десятках сусідніх будинків пошкоджено вікна і покрівлі.

На цей час відомо, що загинуло дві людини - чоловік та дитина 2012 року народження, яка пішла з життя в кареті швидкої допомоги.

Розбір завалів триває - за попередньою інформацією, в будинку проживало троє людей.

Фото 3 — Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю: двоє загиблих

Також одну жінку госпіталізовано до лікарні. Ще одній людині домедичну допомогу надано на місці.

Наразі вулиця відключена від газу та електрики. На місці працюють усі відповідні служби. 

Фото 4 — Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю: двоє загиблих

Нагадаємо, 31 березня російські окупаційні війська обстріляли Запоріжжя та район. Внаслідок обстрілів руйнувань зазнали цивільні споруди.

Автор:
Світлана Манько