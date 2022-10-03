Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю: є постраждалі

Сьогодні, 3 жовтня, армія країни-агресора РФ нанесла ракетний удар по Запоріжжю.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ворог здійснив ракетний обстріл обласного центру. Дані щодо руйнувань і постраждалих уточнюються", - зазначив він.

Як повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, попередньо, внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнала інфраструктура міста.

"На жаль, є постраждалі. Працюють всі відповідні служби. Більш детальна інформація з'ясовується", - зазначив Куртєв.

Пізніше Старух додав, що по Запоріжжю було випущено близько десяти ракет С300.

В обласному центрі руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Наразі відомо щодо одного постраждалого, його ушпиталено.

Також руйнувань зазнав реабілітаційний центр, де навчались діти з особливими потребами.

Внаслідок атак по селах поблизу міста, постраждалих немає. За попередньою інформацією, ракети поцілили поза населених пунктів.

Зазначимо, потужні вибухи чули в кількох районах міста.

Нагадаємо, зранку 2 жовтня російські окупаційні війська поцілили по Запоріжжю та передмісті чотирма ракетами С300.

Раніше повідомлялося, що вранці 30 вересня росіянизавдали ракетного ударупо цивільній гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. Внаслідок обстрілузагинули30 осіб та ще 88 були поранені.