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Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю: є постраждалі
Сьогодні, 3 жовтня, армія країни-агресора РФ нанесла ракетний удар по Запоріжжю.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Ворог здійснив ракетний обстріл обласного центру. Дані щодо руйнувань і постраждалих уточнюються", - зазначив він.
Як повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, попередньо, внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнала інфраструктура міста.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"На жаль, є постраждалі. Працюють всі відповідні служби. Більш детальна інформація з'ясовується", - зазначив Куртєв.
Пізніше Старух додав, що по Запоріжжю було випущено близько десяти ракет С300.
В обласному центрі руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Наразі відомо щодо одного постраждалого, його ушпиталено.
Також руйнувань зазнав реабілітаційний центр, де навчались діти з особливими потребами.
Внаслідок атак по селах поблизу міста, постраждалих немає. За попередньою інформацією, ракети поцілили поза населених пунктів.
Зазначимо, потужні вибухи чули в кількох районах міста.
Нагадаємо, зранку 2 жовтня російські окупаційні війська поцілили по Запоріжжю та передмісті чотирма ракетами С300.
Раніше повідомлялося, що вранці 30 вересня росіянизавдали ракетного ударупо цивільній гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. Внаслідок обстрілузагинули30 осіб та ще 88 були поранені.