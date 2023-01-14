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Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю та Оріхову
14 січня армія країни-агресора РФ нанесла ракетний удар по Запоріжжю. Ракети впали на територію одного з підприємств.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Сьогодні вранці ворог наніс чергового удару по вільним землям нашої області. Ракети, що впали в Запоріжжі на територію одного з підприємств, спричинили там руйнування", - зазначив Старух.
За його словами, обійшлося без жертв.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, під удар вчергове потрапило місто Оріхів. Внаслідок артилерійської атаки ворога там зруйновано 3 будинки, на одному з них рятувальники ліквідували пожежу.
В одному з будинків перебувало 3 мешканця, вони залишились живі і неушкоджені.
Зазначимо, вночі 12 січня армія країни-агресора РФ випустила ракети по Запоріжжю, унаслідок чого були пошкоджені об’єкти інфраструктури та будинки.