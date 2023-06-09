Через падіння уламків ракети на Житомирщині одна людина загинула, пошкоджено 12 будинків

Армія країни-агресора РФ вночі 9 червня завдала чергового ракетного удару по Україні. У Звягельській громаді Житомирської області внаслідок падіння уламків збитої ракети одна людина загинула, є поранені.

Про це повідомляє Звягельська міська рада.

"Внаслідок чергової ракетної атаки ворога, вночі 9 червня, сталося попадання в житловий масив приватного сектора нашої громади", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив міський голова Микола Боровець, за попередньою інформацією шість будинків зруйновано, десятки пошкоджено.

На жаль, одна людина загинула, також три людини отримали поранення. Їм надається уся необхідна допомога.

На місці працює керівництво громади, екстрені служби.

Як повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, вночі під час повітряної тривоги на Житомирщині силами ППО збито одну ракету.

За його словами, внаслідок падіння уламків в місті Звягель зруйновано 1 та пошкоджено 12 житлових будинків.

Зауважимо, російські окупанти у ніч на 9 червня завдали удару по Україні іранськими ударними дронами Shahed-136/131 та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55 по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури. Більшість з них збили сили ППО.