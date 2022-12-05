Окупанти вдарили ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Куп’янська: загинула жінка

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів із артилерії та РСЗВ по населених пунктах прифронтових районів. Вранці 5 грудня окупанти вдарили ракетами типу С-300 по цивільній інфраструктурі Куп’янська.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти продовжують завдавати ударів по населених пунктах Куп‘янщини. Після 4 години ранку росіяни вдарили ракетами типу С-300 по цивільній інфраструктурі Куп’янська", - зазначив він.

За попередніми даними правоохоронців, внаслідок ударів окупантів по Куп‘янську загинула жінка, детальна інформація уточнюється.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа на СТО, горів автомобіль. Пошкоджені покрівлі приватних будинків.

Крім цього, окупанти завдавали артилерійських ударів по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Ізюмського районах.

Протягом доби отримали травми внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів 2 людей: 52-річний чоловік у Мерефі та 66-річний чоловік у селі Донецьке, що на Ізюмщині. Обоє госпіталізовані до медичних установ, стан постраждалих середній.

Нагадаємо, у Куп'янську-Вузловому внаслідок обстрілів 4 грудня було пошкоджено дорожнє покриття та транспортна інфраструктура.