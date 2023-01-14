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Окупанти вдарили ракетами С-300 по Харкову
Зранку 14 січня армія країни-агресора РФ нанесла ракетний удар по Індустріальному району Харкова. Також окупанти продовжували обстрілювати мирне населення прикордонних міст і сіл Харківської області.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Сьогодні зранку ворог завдав по Харкову ракетного удару. Попередньо зафіксовано 2 "прильоти" ракет С-300 в Індустріальному районі", - зазначив Синєгубов.
За його словами, на місці працюють екстрені служби. Масштаб руйнувань та наявність постраждалих уточнюється.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Як пишуть місцеві пабліки, після "прильоту" у Харкові зникло світло та зупинився метрополітен.
Крім того, минулої доби окупанти продовжували обстрілювати мирне населення прикордонних міст і сіл Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Під вогнем ворога перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, Гряниківка, Стрілеча, Огірцеве та інші населені пункти.
У Куп'янському районі через обстріли поранення зазнали 29-річний чоловік та жінка 49 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу 13 січня з РСЗВ смт Дворічна Куп'янського району пошкоджені приватні будинки. Загинули 2 жінки, ще одна отримала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості.