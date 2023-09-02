Окупанти вдарили ракетами та авіацією по Запорізькій області: в ОВА розповіли про наслідки

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 1 вересня ворожа армія завдала 94 ударів по 22 населеним пунктам.

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Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Він зазначив, що внаслідок терору військовослужбовцями РФ мирного населення зафіксовано 79 артилерійських обстрілів по території Гуляйполя, Ольгівського, Щербаків, Левадного, Степногірська, Степового, П'ятихаток, Плавнів, Лобкового та інших прифронтових населених пунктів.

"Окупант поцілив двома ракетами по Комишувасі, наніс авіаційні удари по Роботиному та Преображенці, сімома БПЛА атакував Новодарівку, Малинівку й Лобкове, а також обстріляв з РСЗВ Новодарівку, Червоне та Кам'янське", - повідомив Малашко.

Він додав, що за добу надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків, складських приміщень та об’єктів інфраструктури.

Як повідомив очільник області, минулося без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, окупаційні сили РФ протягом доби 31 серпня завдали 95 ударів по 21 населеному пункту Запорізької області. Внаслідок артилерійських ударів по Гуляйполю поранення дістали 52-річна жінка та 67-річний чоловік. Поранення також отримав чоловік 59 років, який потрапив під артобстріл в Оріхові.