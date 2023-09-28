АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Топ-10 аптек Києва Топ-10 аптек Києва
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Окупанти вдарили ракетою по Авдіївському коксохімічному заводу, горять залишки нафталіну

Окупанти вдарили ракетою по Авдіївському коксохімічному заводу, горять залишки нафталіну
Пожежа на Авдіївському коксохімічному заводі. Колаж: delo.ua

Вдень 28 вересня російські загарбники обстріляли територію Авдіївського коксохімічного заводу. Вони вдарили двома ракетами, внаслідок чого на підприємстві сталась пожежа.

Про це повідомляє "Суспільне Донбас" з посиланням на начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Біля 13:10 окупанти завдали авіаракетний удар двома ракетами. Одна з ракет влучила в склад зберігання нафталіну, горять залишки. Без постраждалих", — розповів Барабаш.

Зауважимо, нафталін або нафтален є досить токсичною речовиною. Він викликає подразнення очей, а вдихання нафталену впливає на склад крові. При гострому отруєнні нафталін викликає головний біль, нудоту, блювання, подразнення слизових оболонок.

Нагадаємо, протягом доби 27 вересня, російські окупанти вбили одного жителя Донеччини, ще пʼятеро людей у регіоні отримали поранення.

Автор:
Тетяна Гойденко