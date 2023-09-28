Окупанти вдарили ракетою по Авдіївському коксохімічному заводу, горять залишки нафталіну

Вдень 28 вересня російські загарбники обстріляли територію Авдіївського коксохімічного заводу. Вони вдарили двома ракетами, внаслідок чого на підприємстві сталась пожежа.

Про це повідомляє "Суспільне Донбас" з посиланням на начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Біля 13:10 окупанти завдали авіаракетний удар двома ракетами. Одна з ракет влучила в склад зберігання нафталіну, горять залишки. Без постраждалих", — розповів Барабаш.

Зауважимо, нафталін або нафтален є досить токсичною речовиною. Він викликає подразнення очей, а вдихання нафталену впливає на склад крові. При гострому отруєнні нафталін викликає головний біль, нудоту, блювання, подразнення слизових оболонок.

Нагадаємо, протягом доби 27 вересня, російські окупанти вбили одного жителя Донеччини, ще пʼятеро людей у регіоні отримали поранення.