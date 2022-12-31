Окупанти вдарили ракетою С-300 по відділу поліції у Донецькій області (ФОТО)

Російські окупаційні війська 31 грудня обстріляли Лиманський відділ поліції Донецької області, є потерпілий.

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Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

"Російська ракета С-300 прицільно поцілила у Лиманський відділ поліції Донецької області. Є потерпілий поліцейський. Травми - середньої тяжкості, йому надають медичну допомогу", - зазначив він.

Клименко додав, що внаслідок удару будівля відділу поліції знищена.

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Нагадаємо, 7 грудня під час проведення стабілізаційних заходів у Херсонській області загинули, підірвавшись на мінах, начальник Головного управління поліції в Черкаській області Михайло Куратченко та п'ятеро його колег.