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Окупанти вдарили ракетою С-300 по відділу поліції у Донецькій області (ФОТО)
Російські окупаційні війська 31 грудня обстріляли Лиманський відділ поліції Донецької області, є потерпілий.
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Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.
"Російська ракета С-300 прицільно поцілила у Лиманський відділ поліції Донецької області. Є потерпілий поліцейський. Травми - середньої тяжкості, йому надають медичну допомогу", - зазначив він.
Клименко додав, що внаслідок удару будівля відділу поліції знищена.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, 7 грудня під час проведення стабілізаційних заходів у Херсонській області загинули, підірвавшись на мінах, начальник Головного управління поліції в Черкаській області Михайло Куратченко та п'ятеро його колег.