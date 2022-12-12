Окупанти вдарили з "Ураганів" по місту Гірник на Донеччині: двоє людей загинули

Російські окупаційні війська обстріляли центр міста Гірник у Донецькій області, є жертви та поранені.

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Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

"Окупанти вдарили з РСЗВ "Ураган" по населеному пункту. Російські снаряди влучили по центральній частині міста, в районі продовольчого ринку", - зазначив він.

За його словами, 8 людей отримали поранення, їх доставили в лікарню.

Пізніше пресслужба Офісу Генерального прокурора повідомила, що внаслідок обстрілу центральної частини міста двоє людей загинули та ще 10 поранені.

Також пошкоджені п'ятиповерхові будинки та відділення банку.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 8 грудня обстріляли приватний сектор Торецька Донецької області, внаслідок чого одна людина загинула та двоє поранені.