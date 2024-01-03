Окупанти вдруге за день обстріляли Херсонщину. Загинула жінка

Російські військові знову обстріляли Херсонську область. Внаслідок обстрілів загинула місцева мешканка. Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

"Новотягинка опинилася під вогнем російських окупаційних військ. Внаслідок обстрілу травми, несумісні з життям, отримала жінка 1941 року народження. Мої співчуття близьким", - написав він.

Нагадаємо, російські військові обстріляли село в Херсонській області, внаслідок чого загинув місцевий мешканець.

2 січня російські військові завдали 134 удари по Запорізькій області внаслідок чого загинуло двоє осіб.

29 грудня окупанти 108 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 536 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, авіації та БПЛА, з них - 8 "Shahed". Через російську агресію 5 людей дістали поранення.

По місту Херсон росіяни випустили 24 снаряди. Російські військові поцілили у житлові квартали; гуманітарний штаб у Бериславському районі; об'єкт критичної інфраструктури, гуртожиток та організацію з обслуговування ліфтів у Херсоні. Також влучили по адміністративній будівлі – вона знищена практично вщент.