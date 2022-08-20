Окупанти ведуть наступи за більш ніж 20 напрямками, йде бій на Миколаївщині - Генштаб

Російські окупаційні сили намагаються покращити наступальними та штурмовими діями тактичне положення, зокрема, біля Бахумуту у напрямках Стряпівка - Соледар, Покровське - Бахмутське, Покровське - Бахмут, Вершина - Зайцеве, Вершина - Кодема, Травневе - Зайцеве, Травневе - Кодема, Семигір’я - Зайцеве, Гладосове - Кодема.

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Однак, як повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України, успіху противник не має та отримав жорстку відсіч. Також зафіксовано обстріли із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню поблизу Майорська, Веселої Долини, Бахмута, Кодеми та Білогорівки, по районах трьох останніх населених пунктів ворог завдав і авіаційних ударів.

Північніше окупанти вели обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах Краматорська, Роздолівки, Спірного, Званівки та Райгородка, завдали авіаудару неподалік Івано-Дар’ївки та безуспішно намагалися вести наступ у напрямках Спірне - Івано-Дар’ївка та Миколаївка - Виїмка.

Безуспішні наступальні бої противник також вів у напрямках Горлівка - Майорськ, Старомихайлівка - Первомайське, Спартак - Опитне, Донецьк - Піски (хоча два дні тому в Генштабі заявляли про наступ вже з Пісків).

Також окупанти вели обстріли із танків та артилерії різних типів біля Авдіївки, Курахового, Красногорівки, Сухої Балки та Невельського, завдали авіаційних ударів поблизу Водяного та Мар’їнки.

На Новопавлівському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Павлівка, Єлизаветівка, Новосілка, Вугледар та Новомихайлівка, вів наступальний бій у напрямку Благодатне - Золота Нива, але успіху не мав та відійшов.

На Запорізькому напрямку російські окупанти здійснили обстріли з танків, ствольної артилерії та РСЗВ в районах населених пунктів Великомихайлівка, Шевченко, Гуляйпільське, Шевченківське, Новоандріївка, Новопіль, Ольгівське, Щербаки, Бурлацьке та Степове. Авіація ворога діяла біля Білогірʼя, Залізничного, Малих Щербаків та Малої Токмачки.

Також ворог намагається покращити тактичне положення на Миколаївському напрямку: здійснював обстріли із танків та різнокаліберної артилерії біля Миколаєва, Українки, Олександрівки та ще п’ятнадцяти населених пунктів, завдав авіаційного удару неподалік Ольгиного, веде наступальний бій у напрямку Васильки - Благодатне.

Поновлює наступальні дії противник і на Харківщині, зокрема здійснив обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Асіївка, Гусарівка, Чепіль, Протопопівка та Довгеньке, завдав авіаудару біля Залиману.

"Окупанти вели наступальні бої у напрямках Бражківка - Новодмитрівка, Сулигівка - Новодмитрівка, Бражківка - Вірнопілля та Довгеньке - Курулька. Як результат - наші воїни завдали противнику втрат та відкинули його назад", - йдеться у зведенні.

Біля обласного центру противник зосередився на утримані зайнятих позицій, але обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Карасівка, Великі Проходи, Черняки, Піщане та Печеніги, завдавши авіаударів біля Прудянки та Верхнього Салтова.

Крім цього, повідомляється й про обстріли з мінометів підрозділів українських військ у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей, але цього разу Генштаб не уточнює їхню географію.