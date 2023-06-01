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Окупанти вгатили по Дніпропетровщині з важкої артилерії: в облраді розповіли подробиці

Окупанти вгатили по Дніпропетровщині з важкої артилерії: в облраді розповіли подробиці
Окупанти тероризують мирне населення Дніпропетровщини. Фото: Микола Лукашук

Російські окупаційні війська обстріляли два райони Дніпропетровської області. Ворог вдарив по Синельниківському району, а вранці обстріляв Нікопольщину.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Згідно з повідомленням, окупаційна армія Росії вдарила по Великомихайлівській громаді, що в Синельниківському районі з важкої артилерії. 

Внаслідок цього було пошкоджено житлові будинки та зачепило лінію електромереж. Постраждалих серед мирного населення немає.

Вранці окупанти вгатили по Марганецькій громаді Нікопольського району. Вони випустили майже два десятки снарядів з важкої артилерії. 

Лукашук уточнив, що інформація щодо наслідків атаки наразі ще зʼясовується.

Російські окупаційні війська не припиняють терор мирного населення Дніпропетровської області. 30 травня пізно ввечері російські окупанти з БпЛА атакували Марганецьку громаду, що на Нікопольщині, а вранці завдали удару по транспортному підприємству у Павлоградському районі.

Автор:
Тетяна Гойденко