Російські військові цілеспрямовано відключили Каховську ГЕС, що спричинило знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей.

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Про це ввечері 5 вересня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Ворог продовжує вчиняти протиправні дії в Херсонській області. Так, російські окупанти відключили Каховську ГЕС, що спричинило знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Зазначимо, що цього ж дня через пожежу, що сталася після обстрілів, відключили останню лінію, яка з’єднувала Запорізьку АЕС з енергосистемою України. Також в результаті обстрілів з боку окупантів було пошкоджено та відключено лінії електропередачі (ЛЕП) 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, 330 кВ ЗАТЕС – Каховська та ЛЕП 330 кВ ЗАЕС – Мелітополь.

Відключення сталося після того, як місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) покинула Запорізьку АЕС.

Оданак очікується, що два експерти продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі.