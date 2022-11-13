Окупанти відтягують війська до Мелітополя та зменшують присутність в районі Каховки - Генштаб

Російська окупаційна армія на півдні України підтягує з сили півночі до Мелітополя та виводить їх з місцевості на правому березі Дніпра навколо Каховської гідроелектростанції. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

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"Відзначається нарощення угруповання окупаційних військ в районі Мелітополя Запорізької області. По периметру міста будуються укріплення та фортифікаційні споруди. Цивільним заборонено наближатись до району аеродрому. До міста прибувають колони зі сторони міста Токмак", - заявляють українські військові.

В свою чергу, в містах Каховка, Таврійськ і Нова Каховка Херсонської області спостерігається зменшення кількості особового складу противника: там залишається мінімальна кількість окупантів, по вулицях пересуваються патрулі.

В Генштабі також звітують, що українська авіація протягом доби завдала по ворогу 16 ударів: під ураження потрапили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також шість позицій зенітно-ракетних комплексів противника.

В свою чергу, підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ за добу уразили один пункт управління та 10 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки.

Зазначимо також, що напередодні повідомлялося про масований обстріл селища Горностаївка, розташованого на лівому березі Дніпра. Як зазначав начальник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, його здійснили самі окупанти аби схилити мешканців до "евакуації".

При цьому в неділю влада області закликала мешканців деокупованої правобережної частини евакуюватися через її можливі обстріли з боку російських військ, що залишаються на правому березі. Крім того, було заборонено пересуватися водними шляхами, що означає заборону на перетинання Дніпра.