Окупанти викрали усі цінності та меблі з художнього музею в Херсоні - Генштаб

Російські загарбники продовжують вдаватися до мародерства та знищення цивільної інфраструктури на окупованих територіях Херсонської області, зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України.

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Так, 7 листопада помічено рух через дамбу Каховської гідроелектростанції колони вантажних автомобілів з побутовою технікою та будівельними матеріалами. Крім того, продовжується демонтаж та вивезення обладнання й веж мобільного звʼязку українських операторів.

"В районі міста Берислав російські окупанти підірвали лінії електропередач та устаткування сонячної електростанції. З Херсонського обласного музею Шовкуненка окупанти вивезли всі художні цінності, меблі та обладнання", - повідомили у Генштабі.

Також там кажуть, що у Мелітопольському та колишньому Михайлівському районах Запорізької області російські окупаційні війська примушують місцеве населення отримувати російські паспорти, відбирають паспорти громадянина України та погрожують переселенням.

Окрім цього, повідомляється, що з метою розслідування значних втрат особового складу підрозділів 155-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил Росії на території України у місто Донецьк було направлено групу представників Слідчого комітету РФ.

Нагадаємо, що ситуацію напередодні прокоментував президент Володимир Зеленський, який звернув увагу на реакцію губернатора Приморського краю РФ на скарги на значні втрати окупантів при спробі захопити село Павлівка біля Вугледара.

У Генштабі ж напередодні повідомляли про вивезення близько сотні дітей з інвалідністю з психоневрологічного будинку-інтернату у селищі Дніпряни та підготовку до примусової "евакуації" у Московську область дітей і персоналу Олешківського дитячого будинку-інтернату.