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Окупанти випустили 15 ракет по Харкову та області

Окупанти випустили 15 ракет по Харкову та області

Сьогодні вранці, 9 березня, армія країни-агресора РФ випустила близько 15 ракет по Харкову та області, під прицілом - об‘єкти критичної інфраструктури.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог завдав біля 15 ударів по місту і області. Під прицілом окупантів знову об‘єкти критичної інфраструктури", - зазначив він.

За його словами, попередньо, є влучання у приватний житловий будинок на Харківщині.

Наразі інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.

Як додав мер Харкова Ігор Терехов, у деяких районах Харкова є проблеми зі світлом. 

Автор:
Світлана Манько