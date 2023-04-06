ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
ЄБРР - підтримка наших ЄБРР - підтримка наших
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Окупанти випустили 151 снаряд по Херсонщині: є влучання у багатоквартирні будинки

Херсон
Наслідки ворожих обстрілів. Фото: пресслужба Херсонської ОВА

Російські окупаційні війська протягом доби 5 квітня 42 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив  42 обстріли, випустивши 151 снаряд.

Місто Херсон ворог обстріляв з важкої артилерії 9 разів.

"Є влучання у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки; в об'єкти критичної інфраструктури", - зазначив Прокудін.

За словами очільника області,  є жертви серед цивільного населення: одна людина дістала поранення.

Також з деокупованої території області евакуйовано 93 особи.

Нагадаємо, російські війська ні на день не припиняють обстріли населених пунктів Херсонщини.

5 квітня загарбники знову вдарили по двох комунальних підприємствах Херсона, є пошкодження та руйнування.

За добу 4 квітня окупанти 50 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області.

Автор:
Світлана Манько