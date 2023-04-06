Окупанти випустили 151 снаряд по Херсонщині: є влучання у багатоквартирні будинки

Російські окупаційні війська протягом доби 5 квітня 42 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 42 обстріли, випустивши 151 снаряд.

Місто Херсон ворог обстріляв з важкої артилерії 9 разів.

"Є влучання у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки; в об'єкти критичної інфраструктури", - зазначив Прокудін.

За словами очільника області, є жертви серед цивільного населення: одна людина дістала поранення.

Також з деокупованої території області евакуйовано 93 особи.

Нагадаємо, російські війська ні на день не припиняють обстріли населених пунктів Херсонщини.

5 квітня загарбники знову вдарили по двох комунальних підприємствах Херсона, є пошкодження та руйнування.

За добу 4 квітня окупанти 50 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області.