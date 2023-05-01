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Окупанти випустили 163 снаряди по Херсонщині: одна людина загинула

Окупанти випустили 163 снаряди по Херсонщині: одна людина загинула
Окупанти обстрілюють Херсонщину щодня. Фото: Прокуратура Херсонської області

Російські окупаційні війська протягом доби 30 квітня 39 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 39 обстрілів, випустивши 163 снаряди з важкої артилерії, "Градів", БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 8 разів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та будівлю державної установи у середмісті Херсона"- уточнив Прокудін.

За словами очільника області, через російську агресію одна людина загинула і троє, серед яких одна дитина, дістали поранення.

Крім того, з деокупованої території області за добу евакуйовано  62 особи.

Нагадаємо, за добу 29 квітня в Херсонскій області російські війська здійснили 27 обстрілів, випустивши 135 снарядів з важкої артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню "Град" та безпілотників.

Автор:
Світлана Манько