Окупанти випустили 207 снарядів по Херсонщині

Російські окупаційні війська протягом доби 17 серпня 48 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 48 обстрілів, випустивши 207 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА.

Прокудін зазначив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

За словами очільника області, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Напередодні через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 - дістали поранення. Тоді загарбники обстріляли приміщення освітнього закладу та медичної установи у Херсоні, будівлю школи у Бериславському районі.