Окупанти випустили 224 снаряди по Херсонщині: одна людина загинула

Російські окупаційні війська протягом доби 3 квітня 61 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 61 обстріл, випустивши по населених пунктах Херсонщини 224 снаряди.

Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази. 10 снарядів влучили у житловий квартал міста та на територію медичного закладу.

За словами очільника області, є жертви серед цивільного населення: 1 людина загинула.

Також з деокупованої території області евакуйовано 113 особи.

Нагадаємо, російські війська ні на день не припиняють обстріли населених пунктів Херсонщини.

Так, окупанти 3 квітня вдарили керованими авіабомбами по Бериславу Херсонської області. Обійшлося без жертв та постраждалих.

За добу 2 квітня ворог 20 разів відкривав вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області, випустивши 131 снаряд.