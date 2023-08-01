Окупанти випустили 260 снарядів по Херсонщині: 4 загиблих та 18 поранених

Російські окупаційні війська протягом доби 31 липня 51 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію четверо людей загинули, ще 18 - дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу ворог здійснив 51 обстріл, випустивши 260 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 61 снаряд.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, адміністративну будівлю та навчальний заклад у Херсонському районі, територію підприємства у Бериславському районі" - уточнив Прокудін.

За його словами, через російську агресію четверо людей загинули, ще 18 - дістали поранення, з них - 1 дитина.

Зауважимо, вранці 31 липня армія країни-агресора РФ обстріляла Херсон з РСЗВ “Град”. Загинув працівник комунального підприємства.

Близько 11:00 стався ще один обстріл. Під ворожим вогнем опинився житловий мікрорайон Херсона. Від осколкових поранень загинув 65-річний чоловік, який у момент обстрілу рухався автівкою по одній із вулиць.

Нагадаємо, за добу 30 липня в Херсонській області росіяни здійснили 68 обстрілів, випустивши 358 снарядів та поранивши 5 людей.