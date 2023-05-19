Окупанти випустили 287 снарядів по Херсонщині: двоє людей дістали поранення

Російські окупаційні війська протягом доби 18 травня 57 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію двоє людей дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 57 обстрілів, випустивши 287 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази, випустивши 11 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, у 2 заклади охорони здоров'я та один заклад культури у місті Херсоні", - уточнив Прокудін.

За словами очільника області, через російську агресію двоє людей дістали поранення.

Крім того, з деокупованої території області за добу евакуйовано 51 особу.

Нагадаємо, протягом доби 18 травня загарбники 90 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію троє людей загинули, восьмеро дістали поранення.