Окупанти випустили 300 снарядів по Херсонщині: одна людина дістала поранення

Російські окупаційні війська протягом доби 28 травня 61 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію одна людина дістала поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 61 обстріл, випустивши 300 снарядів з мінометів, артилерії, танків, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів, випустивши 26 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію і будівлю лікарні та заводу Бериславського району", - уточнив Прокудін.

За словами очільника області, через російську агресію одна людина дістала поранення.

Крім того, з деокупованої території області за добу евакуйовано 65 осіб.

Напередодні ворог 71 рази відкривав вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію одна людина дістала поранення.