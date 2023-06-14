Окупанти випустили 304 снаряди по Херсонщині: є загиблі та поранені

Російські окупаційні війська протягом доби 13 червня 57 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу російські окупанти здійснили 57 обстрілів, випустивши 304 снаряди з мінометів, артилерії, ПТРК та БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 17 снарядів.

Прокудін уточнив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, адміністративні будівлі та церкву у смт Білозерка.

Через російську агресію одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ 13 червня обстріляла церкву у смт Білозерка на Херсонщині, вбивши священника.

Протягом доби 12 червня загарбники 39 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію троє людей дістали поранення.